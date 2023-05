KV Mechelen uitgespeeld, maar nog activiteiten bij de vleet Achter de Kazerne: Uytterhoeven doet bijzondere oproep

Het KV Mechelen van Mark Uytterhoeven is al uitgevoetbald dit seizoen, maar Achter de Kazerne staan nog wel enkele activiteiten op het menu. Uytterhoeven komt dan ook met een warme oproep.

De verloren bekerfinale tegen Antwerp was de laatste wedstrijd voor de eerste ploeg van KV Mechelen dit seizoen. De laatste thuismatch werd enkele weken voordien al afgewerkt tegen Gent (1-1). Sindsdien speelde Jong KVM nog wel in het AFAS-stadion tegen FC Turnhout (2-1).

Komende zaterdag is het aan de dames van KV Mechelen: zij spelen om 14u in de Lotto Super League tegen Charleroi. Wie vooraf een ticket aanvraagt, krijgt gratis toegang tot het stadion. Volgende week woensdag vindt dan weer de openingsplechtigheid van de Special Olympics in het stadion plaats.

Clubicoon Mark Uytterhoeven heeft een warme oproep voor jullie 💛❤️



Kom jij woensdag 17 mei naar de openeningsceremonie van de Special Olympics in ons AFAS Stadion?



Inkom is gratis, je moet wel op voorhand een ticket aanvragen 👉 https://t.co/DDS5wsit6I pic.twitter.com/eF9dxTaeSK — KV Mechelen (@kvmechelen) May 12, 2023

"Ik ga u verbazen. Ik ben ondertussen ambassadeur. Ambassadeur van de Special Olympics. Kom naar hier op 17 mei en maak iets mee wat u nog nooit heeft meegemaakt: de warmste openingsplechtigheid ooit", zegt Mark Uytterhoeven in een video op de Twitterpagina van KVM. Er zijn nog slechts een beperkt aantal plaatsen over.