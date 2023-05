Antwerp is zoveel meer dan Club Brugge geworden: "Dat is hun grote sterkte"

Club Brugge zal geen vierde keer op rij kampioen worden. Momenteel lijkt Royal Antwerp FC de grootste kanshebber.

Royal Antwerp FC heeft de beste kaarten in handen om dit seizoen de titel te pakken. Wint het de volgende twee wedstrijden, dan is The Great Old de nieuwe landskampioen.

“Vertrouwen, collectiviteit, enthousiasme, drive. Bij tegenslagen trekken ze de wedstrijd naar zich toe en winnen ze toch nog. Dat bewijst dat het goed zit”, zegt Rudi Cossey aan de Krant van West-Vlaanderen.

Van Bommel heeft van zijn ploeg een ontzettend sterk geheel gemaakt. De transfers vielen ook allemaal goed mee. Alderweireld en Janssen zijn daarbij onmisbare leiders geworden op de Bosuil, een niet te onderschatten element volgens Cossey.

“Allemaal zijn het jongens met honger en je ziet dat het een vriendengroep is. Je hebt vijftien, zestien basisspelers die elke week starten of invallen en errond leergierige jongeren. Dat is een groot contrast met Club, waar je elke week een hoop ontgoochelden hebt. Antwerp is één geheel. Dat is hun grote sterkte.”