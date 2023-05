"Nog niet vaak meegemaakt", maar... Van Bommel tempert euforie

Antwerp ligt meer dan ooit in poleposition om een eerste titel in 66 jaar binnen te halen, maar coach Van Bommel weigert het woord titel uit te spreken. "Zou arrogant zijn."

"Het zou arrogant zijn om nu plots over de titel te spreken", vindt Mark Van Bommel. "Waarom zouden we erover spreken? Het is maar 1 punt. Ook na de 27 op 27 hebben we er niet over gesproken. We spelen nog drie matchen, het kan elke speeldag veranderen."

De comeback tegen Club Brugge vorige week (3-2) zal Antwerp in ieder geval een serieuze boost geven. "Ik was ook euforisch want ik kan je zeggen, zo win je niet vaak. Ik heb het zelf nog maar een keer meegemaakt: Getafe-Bayern München in de kwartfinales van de UEFA Cup in 2008. Dat was ook een knotsgekke wedstrijd. Dan kan je niet rustig blijven."

"Evalueren doe je pas op het einde van het seizoen."

KV Mechelen vormde in de bekerfinale dan wel nooit echt een bedreiging, Antwerp heeft met de beker dit seizoen al een prijs op zak en dan zou je denken dat het seizoen geslaagd is. Toch? "Evalueren doe je pas op het einde van het seizoen. We hebben de beker al gewonnen, dat is heel mooi. En nu spelen we nog drie wedstrijden. Daarna plakken we een cijfer op ons seizoen. Ieder seizoen kan je records breken, dat is het leuke."