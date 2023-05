Antwerpse politie houdt adem nu al in voor zondag en komt met duidelijk verzoek

De schrik zit er goed in bij de Antwerpse politie. Het kan namelijk een héél interessant voetbalweekend worden.

Als Royal Antwerp FC zondag wint van Union SG, dan pakt het zijn eerste landstitel op het hoogste niveau sinds 1957.

Rond 15.20 uur zou het dak er dus zomaar afkunnen. In een uitverkochte Bosuil, maar mogelijk ook (ver) daarbuiten.

© photonews

16.000 fans zullen er bij zijn in het stadion, er is geen groot scherm voorzien in de buurt van het stadion. De politie is zich alvast aan het voorbereiden.

Zij hopen alvast dat de fans die geen ticket hebben naar het centrum van de stad trekken en niet gaan rondhangen aan het stadion.

Gezond verstand

"In de loop van de week maken we een veiligheidsanalyse. Dat doen we op basis van onze verworven info – we hebben bijvoorbeeld contacten bij de verschillende supportersfederaties", aldus een woordvoerder van de politie tegen Het Nieuwsblad.

"We hopen dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt, zowel bij een zege als bij een ontgoocheling. Dat is al het hele seizoen goed verlopen."