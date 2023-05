Kapitein laat zich uit over vertrek Deila: "Of ik me verraden voel?"

Ronny Deila is niet langer de coach van Standard. Daar had iedereen wel wat over te vertellen dit weekend.

Ronny Deila liet vorig weekend nog duidelijk blijken dat hij géén contact had met Club Brugge, maar de aap kwam enkele dagen later uit de mouw. En dat zorgde voor heel wat reacties vanuit het Luikse kamp. "Er waren veel emoties de hele week. Misschien waren we daar niet op voorbereid", aldus kapitein Noé Dussenne bij Walfoot. Verraden? "Het heeft meegespeeld, de voorbije weken waren heel lang en lastig. Ik weet niet hoelang de onderhandelingen al liepen, maar hij is altijd dezelfde gebleven." "Of ik me verraden voel? Hij had misschien een maandje langer kunnen wachten, tot het zowel voor ons als voor Club Brugge voorbij was."