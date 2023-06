'Club Brugge gaat strijd aan met Anderlecht voor JPL-revelatie'

Wat goed is in de Jupiler Pro League komt snel. En dan heb je al snel de grote clubs achter je aan. Het is niet anders deze zomer.

RSC Anderlecht wordt aan heel wat spelers gelinkt. Daarbij is ook onder meer Louis Patris, een van de groeibriljanten bij OH Leuven. De jonge Rode Duivel speelt een stevig seizoen en is heel goed bezig. De Leuvenaars willen hem echter graag houden en hebben een eerste bod alvast afgewezen. © photonews En dus komen ook andere ploegen in de dans. Waaronder Club Brugge volgens La Dernière Heure. Ook zij zien wat in Patris. Dure vogel De verdediger voelt zich goed bij OH Leuven, maar lijkt wel klaar voor een stap hogerop. Dan is het dus uitkijken naar mogelijke aanbiedingen. Blauw-zwart deed nog geen concreet bod. Bij Leuven zijn ze duidelijk: er zal boter bij de vis moeten komen en Patris zal geen goedkope vogel zijn.