Anderlecht geeft ook deze speler nog niet op: "We spreken nog steeds"

De fans van Anderlecht wachten vol ongeduld op de eerste transfer van hun club. Op sociale media laten ze duidelijk hun onrust voelen. Jesper Fredberg werkt eraan, maar stuit ook op de nodige problemen. Hij heeft een hele rist dossiers op zijn bureau liggen, waaronder ook nog dat van Islam Slimani.

Toen de namen van Dolberg, Vazquez en anderen vielen, leek de Algerijn al opgegeven. Slimani had slechts een contract voor een half seizoen, maar bewees daarin nog niet versleten te zijn. Hij zou nog altijd zijn waarde voor Anderlecht kunnen hebben.

Intussen heeft de 34-jarige spits ook andere opties vanuit lucratievere landen, maar hij zou ook graag in Europa blijven. Anderlecht heeft dan ook zijn dossier nog niet opgeborgen. Jesper Fredberg, vandaag aanwezig op de voorstelling van de kalender van de Pro League, sprak erover.

"Hoe het zit met Slimani? Hij leeft nog altijd", lachte de Deen. "Ja, we zijn nog 'on speaking terms'. We hebben een goed contact met zijn kamp en hij is nog steeds een optie voor ons", bevestigde Fredberg.

Eerder waren er berichten dat Anderlecht en Slimani er financieel niet zouden uitkomen, maar dat is niet het belangrijkste discussiepunt. Slimani wil vooral weten in wat voor team hij terecht gaat komen en wie de versterkingen zullen zijn. Al zal het daar nog even op wachten zijn.