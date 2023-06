Pro League komt met reglementswijziging die veel fans zal plezieren

De Pro League heeft een reglementswijziging doorgevoerd die veel fans zal plezieren. Het voetbal komt op de eerste plaats en dit nieuw reglement zal vanaf komend seizoen ingaan.

Het zal niet meer gebeuren dat een wedstrijd zal beslist worden via de 'groene tafel'. Elke wedstrijd zal gespeeld en uitgespeeld worden op het veld. Dit betekent dat als er een wedstrijd wordt stilgelegd omwille van wangedrag van de fans. Dan zal deze wedstrijd verdergezet worden achter gesloten deuren.

Dit vanaf de minuut dat deze wedstrijd is stilgelegd en met de score op dat moment. De wedstrijd zal dan doorgaan op de maandag of dinsdag na deze speeldag. Alleen wanneer dat er dwingende redenen zijn zoals geen 48 uur tussen twee wedstrijden (bv. Europees voetbal, midweekspeeldag of Croky Cup) dan kan de wedstrijd verplaatst worden.

Lorin Parys: “Het voorbije seizoen zijn we enkele keren geconfronteerd geweest met incidenten waarbij toeschouwers moedwillig wedstrijden verstoorden om zo het resultaat te kunnen bepalen. Dit druist uiteraard helemaal in tegen het sportieve principe, waarbij het resultaat op het veld bepaald wordt. We hebben een onderzoek gedaan naar de regelgeving in andere competities en hebben deze reglementswijziging uitgewerkt die vanaf komend seizoen van toepassing is. Wedstrijden zullen vanaf nu beslist worden waar dat hoort en dat is op de grasmat.”