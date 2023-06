Raakt de overname van KV Kortrijk niet rond? 'Probleem opgedoken bij Kaminski Group'

Vorige week werd Kaminski Group officieel voorgesteld als nieuwe eigenaar van KV Kortrijk. Al is de deal officieel nog niet rond.

KV Kortrijk heeft een nieuwe eigenaar, zo werd vorige week de wereld ingestuurd. Alleen blijkt dat officieel nog helemaal niet het geval te zijn. Er zijn immers problemen opgedoken om de betaling van de overname rond te krijgen.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Kaminski Group nog tien dagen om de deal helemaal af te werken, maar hebben ze momenteel problemen om een Belgisch rekeningnummer te bemachtigen, wat noodzakelijk is in ons land.

De Amerikanen laten weten dat er geen financiële problemen zijn, maar dat enkel een logistiek probleem de oorzaak is van het feit dat de deal nog niet afgewerkt is.

KV Kortrijk heeft veel huiswerk op tafel liggen. Vooral de zoektocht naar een nieuwe coach is de grootste bezorgdheid op dit moment. Die zou in volle gang zijn, maar veel meer dan Vincent Euvrard van RWDM die in beeld is viel er als gerucht niet te horen.