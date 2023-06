Markante miljoenencijfers Jupiler Pro League: veel meer omzet, maar dat levert... verlies op

De coronapandemie heeft geen negatieve invloed gehad op het seizoen 2022-2023. Integendeel zelfs. De omzet van de clubs steeg gigantisch. Maar de grote kanttekening daarbij is... dat ze nog meer verlies maakten.

Het Belgisch profvoetbal draaide een omzet van maar liefst 291,5 miljoen euro. Dat is 31 procent meer dan het jaar ervoor. Vooral TV-rechten en sponsoring werden belangrijker en vormden de grootste bron van inkomsten.

Maar er werd dus geen grotere winst geboekt, integendeel. Er werd 16 miljoen euro meer verlies geboekt dan het jaar ervoor. Daarvan is 14 miljoen door de fiscale hervorming waardoor de clubs hun belastinguitgaven met 21 procent zagen stijgen tot 117 miljoen euro.

Maar ook de lonen zijn exponentieel gestegen. Vooral omdat er internationaal al snel naar jonge talenten wordt gekeken. De loonkosten stegen met 22 procent. Door de inkomsten te verhogen en het gemiddelde spelerssalaris naar beneden tehalen konden ze dat matigen.

Maar het voetbal draagt ook bij aan de nationale economie. In totaal genereerde het 1,195 miljard euro als economische impact. Dat is een stijging met 24 procent ten opzichte van 2020-2021, maar nog niet zo hoog als voor corona. In totaal creëerden ze ook 642 extra jobs. In ons profvoetbal zijn in totaal 5.136 mensen werkzaam.

In 2022-2023 eindigde België 8ste op de UEFA-ranking, waardoor onze landskampioen een rechtstreeks ticket krijgt voor de groepsfase in de Champions League in 2023-2024. Dit gaat gepaard met een aanzienlijke som aan prijzengeld van ongeveer 15 miljoen euro voor de deelname aan de groepsfase. Verwacht wordt dat dit de omzet en de brede economische impact van het Belgische voetbal verder zal doen stijgen.

Belastinghervorming serieuze opdoffer

“De vorm van het Belgische profvoetbal gaat opnieuw in stijgende lijn. Na een daling van de inkomsten in 2020-2021, zien we nu recordomzetten. Dankzij een boost in de inkomsten van TV-rechten en sponsoring zijn clubs minder afhankelijk van de ticketverkoop, wat hun bedrijfsmodel duurzamer maakt."

"Het valt echter wel op dat de omzetstijging niet per se gepaard gaat met hogere winsten. Voor veel clubs was de belastinghervorming in 2022 ongetwijfeld een serieuze financiële opdoffer, het valt dan ook af te wachten hoe ze deze hogere uitgavenpost in de toekomst zullen opvangen. Sommige clubs zullen hun bedrijfsmodel ongetwijfeld verder moeten bijschaven”, aldus Sam Sluismans, Partner bij Deloitte Belgium.