Anderlecht, Club Brugge en Antwerp azen op spelers OH Leuven - dit doen ze aan Den Dreef

Anderlecht, Club Brugge en Antwerp azen op spelers van OH Leuven. Toch is het nog niet meteen koekenbak.

De voorbije weken werd er getrokken aan de mouw van heel wat spelers van OH Leuven. Zo is er het dossier van Mandela Keita.

Hij werd door OH Leuven uitgeleend aan Antwerp en op de Bosuil zouden ze hem graag definitief overnemen. De aankoopoptie van 10 miljoen euro is te duur, maar beide ploegen willen wel spreken over een overgang.

Ondertussen aasden Anderlecht én Club Brugge op Louis Patris, de rechtsachter van de Leuvenaars. Ook hij zou openstaan voor een vertrek, maar enkel aan de juiste prijs.

Stage

Tot op heden is Keita nog op verlof, terwijl Patris gewoon mee is op oefenkamp met de Leuvenaars naar het Nederlandse Horst.

De komende weken zal moeten blijken of er bepaalde deals rond zullen raken of niet. Voorlopig is er zeker nog niets beslist.