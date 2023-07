Erg gewild profiel: 'Club Brugge, Antwerp, Anderlecht en Standard hebben dezelfde verdediger op het oog'

Abakar Sylla is weg bij Club Brugge, ook aan de mouw van Jack Hendry wordt nog volop getrokken. En dus lijkt er een nieuwkomer te moeten gaan komen. Een dossier is heet, maar de concurrentie ook enorm.

Kouame Autonne Kouadio staat ondertussen al een maand op de radar van Club Brugge. Als linksvoetige verdediger heeft hij een gewild profiel.

Standard was in het voorjaar de eerste Belgische club die hem graag zou willen inlijven, daarna hebben ook Anderlecht en Antwerp interesse getoond.

22-jarige verdediger

De jacht op de 22-jarige Ivoriaanse centrale verdediger van Al Ain kan dus beginnen. Volgens Transfermarkt heeft hij een marktwaarde van 2 miljoen euro en Kouame Autonne Kouadio ligt nog tot juni 2024 onder contract.

Ook bij Al Ain zouden ze dus mogelijk wel wat in een deal deze zomer kunnen zien, om toch nog wat op hem te cashen. Er is wel ook de nodige buitenlandse interesse, want volgens diverse bronnen zouden ook onder meer Rennes en Reims al hun licht hebben opgestoken voor de verdediger.