Onverwachte kampioen in België dit seizoen? Bekend databureau denkt van wel

Vrijdag gaat het nieuwe voetbalseizoen officieel van start. Databureau Opta keek al eens in zijn glazen bol en schuift zijn favoriet voor de titel naar voor.

Antwerp kroonde zich afgelopen seizoen voor het eerst tot landskampioen sinds 1957. Maar anderhalve maand na de laatste wedstrijden van het vorige seizoen staat alweer het volgende voor de deur. Bij databureau Opta voorspellen ze nu al de kampioen.

En volgens hen is Union de favoriet om zich tot kampioen te kronen, met 32,4% kans. Antwerp doet niet veel onder met 31,2%. Daarna volgen nog Racing Genk en KAA Gent met net iets minder dan 15%. Opvallend is dat Club slechts 6,9% kans wordt toegedicht.

Maar ook dat Union als titelfavoriet uit de bus kwam, is onverwacht. De Brusselaars verloren met Teuma, Boniface en Van der Heyden nog eens drie sterkhouders. Het is maar de vraag of Union met de vervangers en nieuwe coach Blessin voor het derde seizoen op rij kan meedoen voor de titel.

Titelfavorieten volgens Opta