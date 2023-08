🎥 Penalty of geen penalty? "Onbegrijpelijk dat hij dit niet ziet"

Tijdens de Waalse derby waren er 2 tussenkomsten van de VAR. De 1e bepaalde ook het resultaat. Een penalty en de gelijkmaker tot gevolg. Achteraf was Hoefkens over de penalty niet te spreken.

Standard kwam na een half uur uit het niets op voorsprong. Nadien zaten ze beter in de wedstrijd, maar uiteindelijk was er nog een penaltyfase. Scheidsrechter Nicolas Laforge werd door de VAR geroepen en keek lang naar de beelden.

Uiteindelijk gaf Laforge een penalty voor Charleroi na een trekfout van Nathan Ngoy. Die kreeg ook een rode kaart. Marco Ilaimaharitra zette zich achter de bal en trapte de gelijkmaker binnen.

🟥 | Een rode kaart en een penalty. Standard de Liège geeft het uit handen. 😳 #CHASTA pic.twitter.com/FdB6gsa34O — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) August 13, 2023

Carl Hoefkens was na de wedstrijd niet te spreken over de penaltyfase. "Ngoy werd 100% eerst geduwd en werd onder de bal door geduwd. Wat daarna gebeurt telt niet meer", vertelde hij aan Eleven Sports. "Dat je niet ziet dat hij de bal door die duw mist, is voor mij onbegrijpelijk."

"Het is gewoon heel jammer, want die 3 punten zouden een geweldige boost geweest zijn", besloot Hoefkens. Standard blijft zo met 1 op 9 achter. Het staat op een gedeelde 12e plaats.