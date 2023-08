Blessin schept duidelijkheid over vertrekkers Union: "Dat was wel een verrassing"

Union zag deze zomer een leger aan spelers het Dudenpark verlaten. Coach Alexander Blessin schetst de situatie voor La Dernière Heure.

Dat Senne Lynen (die de overstap maakte naar Werder Bremen) zou vertrekken, kwam niet als een verrassing. "We wisten dat Senne zou vertrekken, de vraag alleen wanneer."

Dat Bart Nieuwkoop nog zou vertrekken, kwam eerder als een verrassing. Maar toen kwam zijn ex-ploeg (Feyenoord) op de proppen. "Dat Bart vertrok, was wel wat een verrassing. Of ach, eigenlijk toch niet. Hij had nog maar een jaar contract en de club van zijn jeugd kwam aankloppen. Bovendien speelt die dan ook nog eens in de Champions League. In zo’n situatie is het logisch dat hij vertrekt”, aldus Blessin.

Zijn er nog vertrekkers bij Union SG op komst? " Ik denk ook dat er nu niemand meer zal vertrekken, al weet je het nooit in het voetbal", besluit een eerlijke Blessin.