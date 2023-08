Aanwinst nummer 10 ook zo goed als rond met Anderlecht, Fredberg mikt ook op vertrekker of vijf

Anderlecht is nog niet klaar op de transfermarkt, dat werd ook door alle sportieve verantwoordelijken al bevestigd. Aanwinst nummer 10 is ook onderweg en dat moet - zonder grote verrassingen - Thomas Delaney worden.

Delaney past niet meer in de plannen van Sevilla. Hij zat de eerste wedstrijd al niet in de wedstrijdselectie en zal er morgen ook niet bijlopen. De bijna 32-jarige middenvelder zou dan al op een vliegtuig richting Brussel kunnen zitten.

Vorig seizoen werd hij al uitgeleend aan Hoffenheim. Of het deze keer ook over een huur of een definitieve aankoop zou gaan, is nog niet bekend. Hij moet het laatste puzzelstuk op het middenveld worden.

Dat betekent wel dat Anderlecht te veel middenvelders heeft. De uitleenbeurt van Marco Kana aan Westerlo komt dan heel dichtbij. Paars-wit wil wel geen aankoopoptie in de deal betrekken. Zelfs een heel hoge niet, want bij Westerlo staan ze er intussen om bekend dat de Turkse eigenaars niet terugschrikken om geld op tafel te leggen.

Ook Kristian Arnstad (verhuur) en Amadou Diawara (definitief) zouden dan mogen vertrekken. Ook voor Benito Raman staat Anderlecht open voor aanbiedingen, al is daar momenteel niets concreets over.