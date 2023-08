Brian Riemer doet met Anderlecht wat Vincent Kompany niet kon

Anderlecht heeft de start van zijn seizoen niet gemist. De ploeg van Brian Riemer heeft al vier opeenvolgende wedstrijden gewonnen.

Na de 2-1 overwinning tegen Charleroi heeft Anderlecht zich naar de leiderspositie geknokt. Dit is de eerste keer sinds het kampioenenseizoen in 2016-2017 toen Réne Weiler aan het stuur stond. Iets was Vincent Kompany niet kon waarmaken met paars-wit.

Een belangrijke kanttekening moet hierbij wel gemaakt worden. Anderlecht staat momenteel alleen op kop omdat Club Brugge, KAA Gent en Union SG een wedstrijd minder hebben gespeeld. Deze ploegen kunnen nog op dezelfde hoogte komen of zelfs nog over Anderlecht wippen.

We mogen ook niet vergeten dat Anderlecht dit seizoen de portemonnee opentrok en al zo'n 20 miljoen euro spendeerde op de transfermarkt. Die luxe had Vincent Kompany niet en toch slaagde hij erin om de Brusselse ploeg naar de derde plaats te loodsen.