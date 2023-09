Daarom selecteerde Tedesco middenvelder niet: "Tijd nodig om zijn fysieke piek te bereiken"

Gisteren maakte Domenico Tedesco zijn selectie bekend voor Azerbeidzjan en Estland. Wie er niet bij is, is Roméo Lavia.

De middenvelder liep in juni een blessure op, en zou nog steeds niet fit genoeg zijn om te kunnen spelen. "We hebben regelmatig contact met Chelsea en we vonden het niet mogelijk om hem te selecteren omdat hij er nog niet klaar voor is”, klinkt het op de persconferentie.

“Hij heeft tijd nodig om zijn fysieke piek te bereiken en daarom zit hij niet bij de selectie", concludeert de bondscoach.

Mandela Keita en/of Arthur Vermeeren konden zo hopen op een eerste selectie, maar zijn beiden opgeroepen voor de beloften. "Ik was heel erg onder de indruk van Antwerp. Keita en Vermeeren deden het heel goed, maar ze kunnen ook minuten maken bij de U21. We moeten het juiste moment afwachten om hen te brengen. Dat geldt ook voor Maxim De Cuyper."