Ook deze Anderlecht-transfer is al rond en zou deze week officieel moeten gemaakt worden

Anderlecht is niet alleen bij de A-ploeg heel actief, ook de RSCA Futures kregen al heel wat versterking. Na Tudor Mendel en Lars Montegnies haalden ze nu ook een extra spits.

Anderlecht speelde een tijdje geleden een oefenwedstrijd tegen Patro Eisden en daarbij viel het op dat er een onbekende speler meedeed. Het was even zoeken, maar uiteindelijk bleek dat het om de jonge Robbie Ure ging, een 19-jarige spits uit de jeugdopleiding van Rangers.

Hij zat zonder contract nadat hij het weigerde te verlengen en kreeg een test bij paars-wit. Die was bevredigend en Anderlecht wil hem een contract geven, wat deze week nog in orde zou moeten komen.

Hij is een versterking voor de Futures, die na het vertrek van Lucas Stassin geen scorende spits meer hadden. Ure deed het vorig seizoen bijzonder goed voor Rangers B, waar hij 17 keer scoorde in 33 wedstrijden. Hij scoorde ook drie doelpunten in de UEFA Youth League.