Westerlo neemt verregaand besluit over supporters Antwerp, meningen onder de fans enorm verdeeld - wat denkt u?

Vrijdag staat er een wedstrijd tussen KVC Westerlo en Royal Antwerp FC op het programma. De Westelse Kemphanen hebben voorbereidingen getroffen richting de supporters. Dat komt op gemengde reacties te staan.

KVC Westerlo heeft duidelijk aangegeven dat ze in de thuisvakken alleen maar supporters van Westerlo willen zien. Als er toch Antwerpsupporters een ticket aankopen, dan zouden ze geweigerd kunnen worden met alle gevolgen van dien.

"Indien u als Antwerp-supporter een ticket koopt in de thuisvakken kan dit geannuleerd worden. Er wordt in deze geen terugbetaling van het ticket voorzien", aldus Westerlo op haar webstek in aanloop naar het duel van vrijdag.

Hoe belachelijk is dit? Gaan alle ploegen hier nu mee beginnen? #WESANT #RAFC pic.twitter.com/i0Lxt6oSng — Stijn Van Loock (@AfijnStijn) September 11, 2023

Al veel last mee gehad. Goeie keuze! — Westelboy2003 (@lennar_luyckx) September 11, 2023

Altijd miserie met Antwerp en Club. Zelfs op de familietribune… heb daar al taferelen gezien. — Kemphaan2024 (@Kemphaan2024) September 11, 2023

Wat is hier belachelijk aan? De thuisploeg wil een optimale comfort bieden aan zijn eigen supporters. Niets mis mee. Ik herinner mij een Lierse-Antwerp waarbij het de spuitgaten uitliep. Dat is echt geen reclame voor nog eens terug te gaan dan hoor. — Wouter Bellekens (@BellekensW) September 11, 2023

Het regent op de sociale media meteen reacties. Van mensen die het begrijpen en van mensen die het totaal niet begrijpen. De meningen zijn verdeeld, zoveel is duidelijk. In sommige landen zitten thuis- en uitsupporters soms gewoon door elkaar.

In ons land is dat tot op heden nog niet mogelijk. Er zijn dan ook al te vaak nog incidenten tussen de supporters. En ook dat is geen reclame voor het voetbal of voor supporters die vaker willen komen kijken naar hun ploeg.

Iedereen crimineel! Geweldig systeem.🙄 — Koen Landskampioen (@KoenVanderElst) September 11, 2023

Afgelopen weekend nog gedaan in de hoofdtribune van Lokeren-Temse. Prima verlopen en aangename voetbal-avond beleefd. Respect geven = respect krijgen. 🤷🏻‍♂️ — ʟᴇ ᴅᴜᴄ ᴅ’ᴀɴᴠᴇʀꜱ 🦍 (@leducdanvers) September 11, 2023

Ze zouden wel het geld mogen teruggeven me dunkt. Voor het overigr: vaak pure discriminatie op basis van woonplaats — Kevin Gysen (@KevinGysen) September 11, 2023

Begin van een speciale week... vanavond "bezetten" we Kinepolis Antwerpen, vrijdag "bezetten" we het gezellige Westerlo, en afsluiten doen we volgende week met een "bezetting" van het uitvak van Barcelona 👊🏼❤️🤍#denDubbel #wesant #barant #CLAway — Sven J 🔴⚪ #denDubbel Kampioenneeuuuhhh COYR (@SvenJ72) September 12, 2023

Het is in ieder geval geen alleenstaand gegeven. Bij wedstrijden van Antwerp op bezoek bij Beveren werd ook altijd gekeken naar de woonplaats en eventuele lidkaarten van The Great Old - niet altijd met succes.

En ook in andere wedstrijden is er al meermaals actie ondernomen om een en ander op te lossen. Matchen van Union met uitfans van buiten Brussel, supporters van Club Brugge die in Kortrijk of Zulte Waregem proberen de thuisvakken te bezetten, ... Het is schering en inslag. En wat vinden jullie van het systeem?