Het spookt door het hoofd van Ruud Vormer: "Weer in vraag gesteld"

Zulte Waregem won vrijdag in de Challenger Pro League met 2-1 van Deinze. Ruud Vormer stond in het basiselftal, in tegenstelling tot anderen.

Zulte Waregem kwam tegen Deinze opnieuw op achterstand, maar wist dat wel weer om te buigen in een overwinning. De derde keer op rij al onder de nieuwe trainer Vincent Euvrard.

Vormer mocht aan de wedstrijd beginnen, hij zou uiteindelijk 80 minuten meespelen. Derijck en Brüls begonnen op de bank, zij mochten invallen.

De ervaren spelers van Essevee worden dus niet beschermd. “Eerlijk? Ja, ik heb daar toch wel even mee gezeten. Nee, geen slapeloze nachten, maar het spookt toch door je hoofd. Naar Waregem, naar 1B en ook weer in vraag gesteld”, zegt Vormer aan Het Nieuwsblad.

Ook op training wordt de ex-speler van Club Brugge daarmee geconfronteerd. “De trainer heeft wat willen prikkelen. Hoe? O, we gingen een beetje wisselen. Bij het uitdelen van de hesjes merkte ik dat ik in de balans lag met Chris Brüls. De ene keer in de basis, dan weer niet. Maar dat is voetbal, dat hoort erbij, ook als je mijn leeftijd hebt.”

Met een assist speelde Vormer zich wel in de kijker, waardoor hij wellicht volgende week tegen Club NXT ook in de basis mag verwacht worden. Geen speciaal duel trouwens voor de Nederlander.

“Het is plezant om sommige jongens terug te zien, ik ken ook een paar van die jonkies en trainde nog met ze. Maar speciaal? Nee hoor, we moeten gewoon thuis zes op zes pakken en als statement naar de rest toe vond ik het ook wel belangrijk dat we vrijdag als koploper het weekend ingingen.”