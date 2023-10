KV Mechelen, de doorn in het oog van menig topploeg: Defour en Storm vergelijken en leggen uit wat vertrouwen geeft

Dat KV Mechelen het de topploegen moeilijk kan maken, bevalt Nikola Storm en Steven Defour uiteraard. Ze vergelijken. Met tegenstanders, met matchen waarin het er anders aan toegaat. Eén conclusie: de topploegen hebben vooraf geen gewonnen spel tegen KVM.

De Maneblussers moesten met een 0 op 6 toeleven naar de ontmoeting met Antwerp van voorbije zaterdag. Maar de eerdere resultaten tegen topploegen gaven ook wel iets aan: 1-1 bij Antwerp (Supercup), 1-1 bij Club, 0-1-verlies tegen Gent (penalty in slotminuut had voor 1-1 kunnen zorgen), 4-0-winst tegen Union.

Hebben die prestaties geholpen om dan toch in de eigen kansen te geloven? "Ja, sowieso. Je weet ook dat je ruimte gaat krijgen wanneer je tegen die topploegen speelt. Bijvoorbeeld in onze thuismatch tegen Leuven speelden wij tegen een heel laag blok en dan is het voor ons moeilijker om de ruimtes te zoeken", analyseert Storm.

Enkel doelpunt ontbrak voor KV Mechelen

Voor spelers als hij is het misschien makkelijker voetballen tegen een titelkandidaat. "Tegen Antwerp lagen er na aanvallen van hen veel mogelijkheden, als je de bal dan rustig in de ploeg kunt houden en de juiste optie kiest. Dat hebben we op bepaalde momenten goed gedaan. Het enige wat ontbrak was een doelpuntje."

© photonews

Ook Steven Defour ziet zijn ploeg kracht halen uit eerder confrontaties met de grote clubs. "We hebben de kwaliteiten om elke tegenstander pijn te doen, met de juiste mentaliteit en energie. Soms hebben we nog iets meer kwaliteit nodig in balbezit, maar we gaan zeker nog goede resultaten halen."

Defour hamert op mentaliteit en energie

Want met iets beter voetbal in balbezit, lukt het ook nog beter om minder omschakelingen toe te staan. "Ik wil graag aanvallend spelen, maar we hebben ook niet altijd de verdedigende kwaliteiten om het zoals Antwerp bij een tegenaanval van de tegenstander op te lossen."