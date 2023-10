Ridderlijk in de nederlaag: "Wat wil je dat ik zeg? Tegen dit Antwerp konden we niets rapen"

Na een goed seizoensbegin is Eupen opnieuw aan het wegzakken in het klassement. Ook thuis tegen Antwerp konden de Panda's niet rapen.

Ondanks een vroege voorsprong ging Eupen nog met zware 4-1 cijfers tenonder tegen Antwerp. "En dat was verdiend", opent Eupen-trainer Kohfeldt eerlijk de persconferentie.

"Zelfs na de 0-1 heb ik nooit het gevoel gehad dat we de controle over de wedstrijd hadden. Het eerste kwartier waren er wel aanvallende impulsen maar vonden we te weinig de ruimte op de helft van de tegenstander. Ze zijn dan anders gaan spelen waardoor we geen oplossing vonden. Er zitten nog fouten in ons spel maar daarom ben ik gekomen, om het team verder te helpen en te werken aan onze weg naar boven", vertelt de Duitser.

Aanvallend vonden ze dus de ruimte niet meer maar ook verdedigend was het met momenten bibberen bij de Panda's. Vooral aan het einde van de eerste helft en halverwege de tweede helft. "We konden de gaten niet opvullen", zag ook Kohfeldt. "En dan krijg je ongetwijfeld problemen."

Na 6/6 tegen Kortrijk en OH Leuven pakt Eupen nu 0/15 tegen KV Mechelen, Standard, Gent, Anderlecht en Antwerp. "De voorbije wedstrijden speelden we beter maar zonder punten, vandaag is het resultaat wel een eerlijke weergave van de wedstrijd, daar moet ik eerlijk in zijn", besluit hij ridderlijk in de nederlaag.