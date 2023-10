Van Bommel prikt naar Domenico Tedesco

Na een reeks van gelijke spelen in de competitie heeft Antwerp nog eens de smaak van de overwinning kunnen proeven. Tegen Eupen werd er met 4-1 gewonnen. En dat met dank aan een jonge Belg.

4-1. Het draait opnieuw bij Antwerp, zoveel vooraan als achteraan. En dus is the sky stilaan opnieuw the limit.

Wie het heel goed deed? De jonge Arthur Vermeeren. Hij zorgde voor heel wat drive bij The Great Old en heeft zo opnieuw zijn stempel gedrukt.

Rode Duivels

"Vermeeren staat nu iets hoger. Hij ziet het, en is met zijn goede voeten in staat om het uit te voeren. Dat is kwaliteit, aldus Mark van Bommel bik Sporza.

Om vervolgens te prikken naar Domenico Tedesco: "Ik snap ook niet dat hij niet bij de Rode Duivels zit, qua niveau hoort hij erbij. Maar ik bepaal de selectie niet."