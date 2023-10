Wat is er aan de hand? 'Speler Shakhtar spoorloos na wedstrijd in Antwerp'

Shakhtar Donetsk speelde op 4 oktober in de Youth League een wedstrijd op bezoek bij Antwerp. Die werd met 1-2 gewonnen na een comeback - dat doet denken aan de match van de A-ploeg.

Oleksandr Rosputko speelde in die wedstrijd de hele wedstrijd en vierde daarna met zijn ploegmaats in de buurt van Antwerpen nog een feestje. Een dag later vertrok de selectie terug naar eigen land ... zonder Rosputko.

Defected to Russia? Today, 19-year-old #Ukrainian soccer player Olexander Rosputko disappeared in the airport in #Belgium after his junior team of the Shakhtar Club won a game against Antwerpen 2:1 in the Junior UEFA League. As multiple Ukrainian sports websites report, Rosputko… pic.twitter.com/pQDdtXTk5w