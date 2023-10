📷 Wasyl gooit olie op het vuur in aanloop naar topper tussen Standard en Anderlecht en sneert keihard naar Luikse rivalen

Standard en RSC Anderlecht maken zich op voor de altijd beladen topper van zondag op Sclessin. Ook Marcin Wasilewski volgt de strijd met argusogen. En hij gooit extra olie op het vuur.

De Clasico tussen Standard en RSC Anderlecht is altijd en overal een rivalenstrijd, maar de wedstrijd heeft voor Marcin Wasilewski een extra pikant detail. Het was immers in de wedstrijd tegen de Rouches dat de Pool zijn been in gruzelementen werd getrapt door Axel Witsel.

Wasyl nam in 2013 afscheid van Anderlecht, maar door zijn aderen blijft paars en wit bloed – zijn tattoo is daar een voorbeeld van – stromen. En vooral: ook zijn afkeer voor Standard is er de voorbije jaren niet minder op geworden.

Op Instagram deelde Wasilewski een foto van zichzelf in duel met Igor De Camargo. Of beter gezegd: hij trakteert de voormalige aanvaller op een elleboogstoot. Ook de tekst die bij de foto wordt gezet laat weinig tot niets aan de verbeelding over.