Wouter Vrancken reageert op rode kaart van Tolu

KRC Genk speelde donderdag zijn derde wedstrijd uit de groepsfase van de Conference League. Het werd 0-0 tegen Ferencvaros na een pot voetbal met weinig grote kansen.

Tolu Arokodare pakte tegen het einde aan een rode kaart nadat hij achteraan op de voet van een Ferencvaros-speler ging staan. "Heel zuur. Niet alleen voor de terugwedstrijd, maar ook voor dit duel. In de laatste vijf minuten heb je in de box met hem toch een wapen. Met tien man heb je een heel ander verhaal."

De volgende Conference Leauge-wedstrijd komt er al snel aan voor Genk. Op 9 november reizen de Limburgers naar Hongarije om de terugwedstrijd af te ronden. "Een uitwedstrijd is altijd moeilijk. Natuurlijk heb je daar een andere wedstrijd, want Ferencváros gaat die ook moeten winnen. Fiorentina kan ook geen steken laten vallen. Dus we staan allemaal voor hetzelfde."

Het blijft erg spannend in groep F van de Conference League. Daar tellen zowel Genk als Fiorentina en Ferencvaros vijf punten. Cukaricki blijft achter met nul punten. Het einde van deze groep zal ongetwijfeld nog heel spannend worden.