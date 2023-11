Deschacht ziet dat Anderlecht alle ingrediënten heeft om kampioen te spelen: "Debast is gezegend"

Anderlecht wordt weer genoemd als titelkandidaat, da's lang geleden. Maar Olivier Deschacht, die weet wat daarvoor nodig is, ziet dat de ingrediënten voor een kampioenenploeg aanwezig zijn.

Deschacht twijfelt er niet aan dat Anderlecht dit seizoen weer gaat meestrijden voor de prijzen. Aanvallend zit het snor, maar de voormalige linksachter kijkt vooral naar de defensie. "Een kampioenenploeg staat of valt met een stabiele defensie", zegt hij in HLN.

"Anderlecht geeft nauwelijks kansen weg, hun defensie straalt veel meer stabiliteit uit dan de voorbije jaren. Jan Vertonghen is de grote patron en haalt nog steeds een heel hoog niveau. Hij straalt vuur en passie uit, dat zie ik aan de manier waarop hij doelpunten en overwinningen viert."

Vertonghen kan zich ook gewoon op zijn taken concentreren, want met Augustinsson heeft hij ervaring naast zich en Debast is matuurder geworden. "N'Diaye had het moeilijk en moest gecoacht worden en ook Debast stond nog niet zo ver als nu. Debast is echt gezegend dat hij kan evolueren aan de zijde van Vertonghen."