Lombaerts ziet groot probleem voor trainers en assistenten in Belgisch voetbal

Nicolas Lombaerts stopte afgelopen zomer als assistent bij KAA Gent. Het werd hem allemaal te druk.

Nicolas Lombaerts nam enigszins verrassend afscheid als assistent van Hein Vanhaezebrouck bij KAA Gent. “Het is niet dat ik het beu was. Of geen voldoening vond. Maar ik was zeven op zeven bezig. En dat was veel te veel voor mijn vrouw en kinderen”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

De job van assistent, maar ook die van hoofdtrainer is een heel ondankbare job, zo oordeelt Lombaerts na wat hij allemaal gezien heeft in het voetbalwereldje. En dat is lang niet alleen zo bij KAA Gent.

“Ik wist dat er veel druk op zit, maar mijn ogen zijn echt opengegaan. Ik ken Karel Geraerts goed. Die deed het fantastisch bij Union en is er toch moeten vertrekken”, gaat Lombaerts verder. “Vincent Euvrard promoveerde met RWDM en wordt één week voor de competitie ontslagen.”

Bovendien is er voor Lombaerts nog een ander probleem met het voetbal in ons land en heeft dat zijn invloed op wie als trainer of assistent aan de slag wil gaan. “Zeker met die buitenlandse eigenaars is het allemaal veel afstandelijker geworden”, besluit Lombaerts.