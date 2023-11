Transfernieuws en Transfergeruchten 28/11: Butez

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 28/11 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Butez

Transfer in de wintermercato? Antwerp-doelman Jean Butez geeft er antwoord op

Jean Butez staat vanavond weer tussen de palen tegen Shakhtar Donetsk. Het duel in Porto miste hij omdat op dat moment zijn dochter Charlotte het levenslicht zag. Hij kan zich op het internationale toneel nog wat in de spotlights zetten, want er komt alweer een transferperiode aan. (Lees meer)