Héél slecht nieuws voor Antwerp: sterkhouder mist Barcelona én waarschijnlijk ook Anderlecht

Mark van Bommel had slecht nieuws te melden voor de wedstrijd tegen Barcelona. Naast Jurgen Ekkelenkamp en Arbnor Muja (beiden geschorst) moet hij ook Michel-Ange Balikwisha missen.

Balikwisha ontbrak al op de ochtendtraining en dat voorspelde weinig goeds. Van Bommel liet op zijn persconferentie voor de match weten dat Balikwisha er niet bij zal zijn en ook heel onzeker is voor de match tegen Anderlecht op zondag.

Een grote aderlating voor The Great Old, want de winger was de laatste tijd in grote vorm. "Ik geloof dat er iets te rapen valt", zei Van Bommel. "Ik zeg al hele tijd dat we goed aan het spelen zijn, maar de resultaten gaven me gelijk. Nu zijn de resultaten goed en spelen we goed. Maar naar mijn gevoel waren we al een hele tijd constant."

Maar ook de spelers lijken in steeds betere vorm. "We zijn stabieler en dan kan het individu ook uitblinken. We scoren nu heel veel terwijl we daarvoor daarop kritiek krijgen. We krijgen er ook een paar tegen, maar dat heeft ook te maken met de manier van spelen."