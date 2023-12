Riemer reageert ook op scheidsrechterlijke dwaling én op reactie van Genk: "Onmogelijk!"

Brian Riemer had waarschijnlijk meer vragen verwacht over de match en de drie punten voor Anderlecht. Maar op de persconferentie ging het enkel over de scheidsrechters en de fout die ze maakten bij de strafschop. En dat gaat nog een staartje krijgen...

Genk heeft zijn advocaten al aan het werk gezet. Ze bekijken de opties om de match effectief te laten herspelen. Er zal morgen daar een officieel statement over gelost worden door de club. Brian Riemer zat er bij en wreef zich over de slapen. Nu had hij eens een winst in een topper te pakken en ging het over niets anders dan de VAR.

"We speelden vandaag tegen een heel goed team en hadden het inderdaad moeilijk", begon hij. Maar toen hoorde hij hoe Vrancken ijverde om de match te laten herspelen. "Het is onmogelijk! Dat kan niet. Dan zal je veel wedstrijden moeten herspelen. We hebben het allemaal al meegemaakt."

"Dan kunnen wij ook vragen om de match op Standard te laten herspelen. Op het einde van het seizoen denk ik dat alles op fiftyfifty zal uitkomen qua verkeerde beslissingen in voor- en nadeel. Het is inderdaad heel vervelend voor iedereen, maar voetbal is nu eenmaal niet perfect."