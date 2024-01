Gelukkig Nieuwjaar: de eerste wensen in een érg belangrijk voetbaljaar 2024

2024, dames en heren. Het nieuwe jaar is aangebroken. En dus vliegen ook de nieuwjaarswensen de deur uit via de sociale media. Het zou wel eens een héél interessant 2024 kunnen gaan worden voor iedereen.

Heel wat clubs, spelers, Rode Duivels, ... wensen ons dezer dagen een gelukkig nieuwjaar en al het beste voor 2024. Ook wij van de redactie van Voetbalkrant.com willen van de gelegenheid gebruik maken om jullie het allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar.

Het zou wel eens een bijzonder jaar kunnen worden. De Rode Duivels gaan op zoek naar mooie resultaten op het EK in Duitsland en kunnen misschien eindelijk eens een prijsje pakken. In de competitie gaan we op zoek naar een opvolger voor Antwerp - wordt 2024 het jaar van Union SG?

Belangrijk 2024 voor vele personen en clubs op komst!

In de tweede klasse is er de strijd tussen Beerschot, Zulte Waregem en de rest van de teams, want ook promotie is heel belangrijk. En kan er eens een Belgisch team héél ver doorstoten in Europa? Club Brugge, Union en Gent willen voluit gaan in de Conference League.

We geven jullie alvast een aantal wensen mee vanuit het nieuwe jaar: