Gemiste kans voor Riemer? "Hij stond niet zo dicht bij Anderlecht"

RSC Anderlecht is sinds vorig seizoen wel heel erg actief op de transfermarkt. Al liepen ze wel Amoura mis, als we de speler mogen geloven.

Mohamed Amoura stapte vorige zomer over van Lugano naar Union SG. Onlangs liet de speler zelf weten dat ook RSC Anderlecht interesse in hem had en twee miljoen euro wou bieden, maar uiteindelijk bood Union SG meer.

“Echt? Zover zijn we niet gegaan. We kenden de speler zeker, maar deden geen concreet bod”, geeft Jesper Fredberg toe bij Het Nieuwsblad.

De kans dat Amoura bij RSC Anderlecht zou eindigen was volgens Fredberg dan ook zo goed als onbestaande. Als je ondertussen ziet wat de goalgetter realiseerde, dan is het wel een gemiste kans voor paarswit geweest.

“Onze politiek is eigenlijk dat we behoorlijk veel jongens als targets beschouwen en ons goed informeren, dikwijls met face-to-face-gesprekken voor we echt aan het aanwervingsproces beginnen. Amoura doet het uitstekend, maar hij stond niet zo dicht bij Anderlecht.”