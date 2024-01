Toby Alderweireld maakt zich grote zorgen bij Royal Antwerp FC

Vorig seizoen werd een absoluut topjaar voor Royal Antwerp FC. De club bereikte de absolute top met de landstitel en de beker.

Wat een jaar beleefde Royal Antwerp FC. De Croky Cup, de landstitel met een gigantisch spannende ontknoping en de supercup. Beter doen kon niet.

Ondertussen loopt het dit seizoen wat minder, maar het Gala van de Gouden Schoen zou voor The Great Old wel eens een nieuwe boost kunnen worden.

Al zijn er ook nog de financiële problemen van de club, maar de grote zorg van veel supporters is dat er sterkhouders zullen vertrekken richting volgend seizoen.

Een groot aandeel in het succesverhaal is ongetwijfeld ook weggelegd voor trainer Mark van Bommel. Dat beseft ook Toby Alderweireld, die het fantastische 2023 niet mogelijk zag zonder de inbreng van zijn Nederlandse coach.

“En ik zal nog meer zeggen: ik maak me zorgen over volgend seizoen”, laat de topkandidaat voor de Gouden Schoen weten aan Het Laatste Nieuws.

“Ik zou het heel erg vinden mochten Mark en de rest van de trainersstaf er dan niet meer zijn. Want als een coach het goed doet, wordt er natuurlijk aan hem getrokken. Kijk, Mark is de beste trainer die ik ooit heb gehad. In al zijn facetten.”