"We hebben dat nooit weggestoken": Antwerp-CEO Sven Jaecques laat zich uit over financiële situatie van de club

Antwerp beleefde donderdag een geweldige avond op het Gala van de Gouden Schoen. De club sleepte vijf prijzen in de wacht.

Maar het gaat bij Antwerp niet enkel over de gewonnen prijzen. Er werd even geleden bericht over financiële situatie van de club, die niet al te best zou zijn.

Antwerp-CEO Sven Jaecques reageerde hier even op. "We proberen een beleid te voeren wat we aankunnen en we proberen vooral te switchen van een club die afhankelijk is van een eigenaar naar een club die zelfbedruipend kan zijn. Dat is absoluut niet gemakkelijk vandaag, maar we werken eraan en we zullen erin slagen", vertelde hij bij Sporza.

Echt veel zegt Jaecques hier nog niet mee. Maar is het waar dat de Great Old het moeilijk heeft? "We hebben nooit weggestoken dat het qua cashflow niet simpel is, maar dat was ook de vorige jaren zo", gaat hij verder.

"We zijn er altijd heel open over naar werknemers, spelers en coaches. Dat werkt altijd. Nu zit er een beetje meer druk op en wordt dat uitvergroot, al dan niet om andere redenen. We moeten er niet te veel over zeggen, onze betalingen doen en onze verplichtingen nakomen. Dan is er geen probleem."