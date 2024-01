Nieuwe doelman meteen voor de leeuwen? 'Schmeichel klaar voor vertrek bij Anderlecht'

RSC Anderlecht liet zaterdag weten dat het een nieuwe doelman heeft. En daar zou een heel goede reden voor zijn.

Anderlecht heeft de Deense doelman Mads Kikkenborg aangetrokken. Hij werd zaterdag voorgesteld als eerste wintertransfer van paarswit.

Iedereen denkt dat dit is om het aankomende vertrek van Maxime Dupé op te vangen. Hij zou eerstdaags nog naar Nice vertrekken.

Maar volgens de Daily Mail doet Anderlecht dit om een vertrek van Kasper Schmeichel op te vangen. De 37-jarige Deen zou op weg zijn naar de Premier League.

Het zou Nottingham Forest zijn dat de doelman wil binnenhalen. Zij staan momenteel op de zestiende plaats in de Engelse competitie en willen meer ervaring onder de lat.

Schmeichel heeft maar een contract tot eind dit seizoen, waardoor er een beperkte afkoopsom in zijn contract staat.

Of het snel kan schakelen is maar zeer de vraag. Forest zit met een probleem rond de Financial Fair Play, waardoor het eerst iemand moet laten vertrekken om Schmeichel binnen te halen.