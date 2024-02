Moet de echte transferperiode van Anderlecht nog beginnen? Hier rekenen Fredberg én Riemer op om prijzenkast te vullen

RSC Anderlecht deed dan wel enkele transfers, maar de Belgische recordkampioen komt verzwakt uit de transferperiode. De reden: een overvolle lappenmand. Wanneer wordt welke basisspeler terug op het veld verwacht?

Brian Riemer zal de komende weken moeten bewijzen dat hij de puzzelstukjes op de juiste plaats kan leggen. RSC Anderlecht zet immers alles in op de titel - het is ook enige competitie waar paars-wit nog niet is uitgeschakeld - en kan zich geen grotere achterstand op Union SG veroorloven.

Het zijn bovendien niet de minste namen die in de lappenmand liggen. Het worden dan ook lange uren om de volledige kern fit te krijgen voor de start van de play-offs. Het is namelijk in de nacompetitie dat de prijzen verdeeld worden.

Anderlecht hoopt Ludwig Augustinsson en Thomas Delaney tegen eind februari opnieuw fit te krijgen. Hetzelfde geld voor Killian Sardella. Al zal paars-wit geen onnodige risico's nemen met het jeugdproduct.

Klaar voor play-offs?

Voor Francis Amuzu en Moussa N'Diaye liggen de kaarten echter anders. Anderlecht hoopt hen eind maart terug op het trainingsveld te zien. En dat is een héél krappe timinig met het oog op de start van de play-offs. Al lijkt paars-wit dan wel voltallig te kunnen strijden.