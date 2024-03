KAS Eupen pakt belangrijke driepunter in degradatiestrijd

KAS Eupen heeft een belangrijke driepunter gepakt tegen STVV. Het won met 1-0 dankzij een vroeg doelpunt van Emond.

KAS Eupen kan elk punt nog goed gebruiken, vooraleer de Play-downs van start gaan. De Oostkantonners openden dan ook fel tegen STVV en dat leverde al na 10 minuten een doelpunt op via Renaud Emond.

Het was meer dan 600 minuten geleden dat KAS Eupen nog een doelpunt kon scoren, al had het daar wel wat hulp van STVV-doelman Suzuki nodig.

STVV nam de fakkel over. Ito was enkele keren gevaarlijk, maar botste enkele minuten voor de rust met Amadou Keita, waardoor de speler van de thuisploeg vervangen moest worden. Aan de rust bleef het 1-0.

STVV wou na de pauze op het elan van de eerste helft doorgaan, met veel veldoverwicht. Dat leverde wat kansen op, maar geen doelpunten. Steuckers kwam er nog het dichtst bij, maar besloot net naast.

Op 25 minuten van het einde greep trainer Fink in door Koita en Ananou in te brengen, want de tijd begon te dringen. STVV domineerde de thuisploeg, maar vers bloed was voorin meer dan noodzakelijk.

Tien minuten later gooide de trainer van de Kanaries met Bertaccini en Kaya nog twee nieuwe spelers in de strijd en ook Eric Junior Bocat mocht nog opdraven. Eupen haalde een bal van STVV van de lijn. Aan de andere kant moest Suzuki nog goed plat gaan op een bal van Déom.