Fredberg toont zich razend ambitieus en somt de redenen op waarom hij gelooft in de titel

Anderlecht gaat vol de strijd aan met Union SG. Jesper Fredberg, CEO Sports van paars-wit, was gisteren op de kalenderbekendmaking en toonde zich razend ambitieus.

Fredberg beseft wel dat Anderlecht de publieke opinie niet aan zijn zijde zal hebben. “Ik ben er me van bewust dat de meeste voetballiefhebbers Union de titel gunnen. Althans, alle fans behalve die van de clubs die in de Champions' Play-offs zitten”, lacht Fredberg bij Het Nieuwsblad.

“Union zal na twee seizoenen die titel wel willen en ze vertelden ook dat er maar één ding telt. Maar wij willen die titel evenzeer. We willen het alleen stap voor stap doen."

"We kijken naar de volgende match. Vóór het seizoen mikten we op een plaats in de top vier. Ondertussen geven ze ons op de goksites 20 à 25 procent kans om kampioen te worden.”

Union toonde wel meer continuïteit

Anderlecht kan zich optrekken aan het feit dat ze van alle clubs in de Champions' Play-offs de beste resultaten kunnen neerleggen tegen de rechtstreekse tegenstanders. Met 19 op 30 doet niemand beter.

"We ­hebben het tegen ploegen van de bovenste helft van de rangschikking al goed gedaan, maar ook tegen die andere. Kortrijk was een uitschuiver en dat moeten we vermijden. Ach, er kan veel in deze play-offs."

"Als we na drie speeldagen en de thuiswedstrijd tegen Union nog altijd maar drie punten achterstand hebben, kan er nog veel gebeuren. Maar we moeten toegeven: tot hiertoe toonde Union meer continuïteit dan Anderlecht.”