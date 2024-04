Vader van Noah Sadiki blijft achter zijn tirade tegen Anderlecht staan: "Er zit iets niet goed in die club"

Twee weken geleden, na de nederlaag van Union tegen Genk, lanceerde Francis Sadiki in een Facebook Live een tirade tegen Anderlecht. Hij komt nu met een uitleg.

Als het ware uit het niets haalde de vader van de huidige Union-middenvelder zwaar uit naar de ex-ploeg van Noah Sadiki. Er is ondertussen wat tijd over gegaan en Het Nieuwsblad heeft bij Sadiki senior naar een reactie gepolst. Hij ziet er allemaal geen graten in. "Ik heb alleen maar mijn zoon verdedigd. Wat is het probleem?"

Misschien dat hij daar best eens zelf een verklaring voor geeft. Wat ligt aan de basis van zijn woede ten aanzien van Anderlecht(supporters). "Ik ben kwaad omdat veel mensen Noah nog verwijten maken voor zijn vertrek naar Union. Vaak gebeurt dat via racistische commentaren", voegt Francis er ook nog eens aan toe.

Francis Sadiki verdedigt naar eigen zeggen zijn zoon

Weinig ouders zouden uiteraard pikken dat zoiets één van hun kinderen overkomt. Ook als dat kind een voetballer is bij één van de titelkandidaen uit de Belgische competitie. "Noah is nog maar 19 en zegt nooit iets slechts. Ik kan dat niet laten passeren. Ik denk dat het heel normaal is dat ik de verdediging van mijn zoon op mij neem."

Tot daaraan toe. Toch kan Francis Sadiki het niet laten om nog een keertje een prik uit te delen aan Anderlecht. "Er is iets dat niet goed zit in die club. Het is niet normaal dat je zo snel jongens zoals Bilal El Khannouss en Anouar Aït El Hadj laat gaan", haalt hij het vertrek van nog andere jonge talenten aan.