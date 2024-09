Dit zijn de 16e finales van de Croky Cup: enkele aantrekkelijke affiches en Club Brugge krijgt stuntploeg over de vloer

De Croky Cup is ieder jaar weer iets om naar uit te kijken. De eerste rondes zijn allemaal achter de rug en dus konden maandag de 16e finales geloot worden.

Beerschot kwam als eerste uit de pot. Zij nemen het op tegen Club Luik. SK Beveren ontvangt thuis KRC Genk. Amateurclub Belisia Bilzen schakelde eerder Lommel SK uit, nu trekken ze naar het Jan Breydelstadion om tegen Club Brugge te spelen.

Normaal gezien krijgen amateurclubs hier altijd het thuisvoordeel. Maar dan moet er wel voldaan worden aan enkele voorwaarden i.v.m. het stadion.

Dat is bij Belisia Bilzen niet het geval, waardoor zij op verplaatsing spelen. Dit is dus ook de reden waarom Tubize-Braine-Le-Comte het wel thuis opneemt tegen Anderlecht. Titelverdediger Union SG trekt naar KAS Eupen.

Alle wedstrijden:

