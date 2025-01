Twee JPL-clubs plots lijnrecht tegenover elkaar voor man met verleden bij Essevee en Gent

KVC Westerlo is van plan om nog wat te realiseren op de transfermarkt deze winter. Vooral in de spits is er versterking nodig, de club zou Gianni Bruno willen terughalen naar België. Nu is er wel ferme concurrentie vanuit eigen land.

Dinsdagmorgen was er het nieuws dat Gianni Bruno op de radar stond van KVC Westerlo. Volgens transferexpert Salim Manav zou Westerlo Gianni Bruno willen terughalen naar de Jupiler Pro League. De Kemphanen zouden al een bod hebben uitgebracht op de aanvaller, maar ze zijn niet alleen. Iğdır FK wil de speler van het Turkse Eyüpspor ook binnenhalen. Belgische kaper op de kust De Belg, die eerder al voor Cercle Brugge, Zulte Waregem, KAA Gent en STVV speelde, zou in de komende dagen zijn beslissing moeten nemen. Zou hij een terugkeer naar België zien zitten? ÖZEL | Westerlo ve Iğdır FK, Eyüpspor’da forma giyen Gianni Bruno’ya teklif yaptı.



• Bruno için daha önce Pendikspor da girişimde bulundu. Belçikalı santrfor önümüzdeki günlerde kararını verecek. @ajansspor pic.twitter.com/EAcsB19ChU — Salim Manav (@Salimmanav) January 7, 2025 Nu heeft ook Charleroi zich namelijk geroerd voor de aanvaller met veel ervaring binnen de Belgische competitie. Volgens Sacha Tavolieri willen zij nu echt de forcing gaan voeren. De komende dagen of weken zal moeten blijken wie het zal gaan halen voor de man met veel ervaring. We houden u de komende weken en maanden zeker op de hoogte.