KAA Gent zal ferm vloeken: 'onvermijdelijk' dat Jonathan David deze beslissing neemt

Jonathan David, het voormalige goudhaantje van KAA Gent, zou de 'onvermijdelijke beslissing' nemen om het seizoen uit te doen bij Lille en daarna gratis te vertrekken. De Buffalo's dreigen zo een doorverkooppercentage mis te lopen.

Het Franse Lille legde in augustus van 2020 - zolang is het alweer geleden dat Jonathan David in de Belgische competitie actief was - 27 miljoen euro op tafel voor de Canadese groeibriljant. Dat zullen ze zich in Lille in eerste instantie niet beklaagd hebben: David bewees ook in de Ligue 1 en in Europees verband zijn klasse te kunnen etaleren.

Wat ze er nu van denken in de stad uit Noord-Frankrijk is weer een andere zaak. Het contract van David loopt immers af eind juni 2025 en hij wil niet verlengen. In december lekte uit dat Lille daarom zou hopen om hem in de winter nog van de hand te doen. David kwam zelfs op de radar van Manchester City, dat in hem één van de spelers zag die de verjonging kon inluiden.

David verlaat Lille wellicht in de zomer

In de podcast van Football Insider vertelt transferexpert Pete O'Rourke nu echter dat Lille hem toch bij de ploeg wil houden tot het einde van het seizoen. Zo kunnen ze dit seizoen nog genieten van zijn kunsten. Het sportieve krijgt zo de voorkeur op het financiële. Het zou 'vrij onvermijdelijk' zijn dat David Lille dan verlaat in de zomer.

Lille heeft wel een paar aanbiedingen gekregen voor de 25-jarige speler, maar zou die hebben afgeslagen. Of Manchester City nog in de running is, is niet meteen duidelijk, maar vooral Newcastle United wordt genoemd als een kanshebber om Jonathan David binnen te halen. Dat zou dus tijdens de zomer moeten gebeuren. Newcastle is niet één van de clubs die Lille deze winter al een voorstel hebben gedaan.

Gent dreigt aardige som mis te lopen

KAA Gent bedong destijds een doorverkooppercentage bij de transfer van David naar Lille. Als hij deze zomer gratis vertrekt, dreigen de Buffalo's een aardige som geld mis te lopen.