Antwerp heeft opvolger van Ondrejka beet: winger is al aanwezig tijdens match tegen Club Brugge

Royal Antwerp FC lijkt zich binnenkort te versterken met Kadan Young. De 19-jarige linksbuiten van Aston Villa zou op huurbasis naar de Bosuil komen om het vertrek van Jacob Ondrejka op te vangen.

De ploeg van Jonas De Roeck was op zoek naar een extra aanvallende optie en lijkt die nu gevonden te hebben. Young werd zondag al gespot op de Bosuil tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge.

Dit wijst erop dat een akkoord dichtbij is. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri zou de Engelsman tot het einde van het seizoen gehuurd worden. Of Antwerp een aankoopoptie heeft bedongen, is nog niet duidelijk.

De jonge aanvaller maakte dit seizoen al deel uit van de A-kern van Aston Villa. In de EFL Cup kwam hij twee keer in actie, tegen Wycombe Wanderers en Crystal Palace. Verder deed hij ervaring op bij de beloften, waar hij in 37 wedstrijden drie keer scoorde en acht assists gaf.

Met zijn snelheid en dribbelvaardigheid hoopt Young een extra troef te worden in de aanval van Antwerp. De club zoekt al langer naar versterking op de linkerflank en lijkt met deze transfer een geschikte oplossing te hebben gevonden.

Als de deal afgerond wordt, zal Young binnenkort aansluiten bij de kern van De Roeck. Antwerp hoopt met zijn komst opnieuw over voldoende offensieve slagkracht te beschikken in de strijd om Europees voetbal.