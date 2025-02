Vanhaezebrouck doet opmerkelijke onthulling over Hans Vanaken: "Toen wou ik hem gaan halen"

Hans Vanaken lijkt morgen de gedoodverfde favoriet om zijn derde Gouden Schoen te winnen, maar volgens Hein Vanhaezebrouck blijft het een mysterie waarom de middenvelder niet meer in de nationale ploeg speelt.

In een gesprek met Het Nieuwsblad uitte de coach van KAA Gent zijn onbegrip over de afwezigheid van Vanaken bij de Rode Duivels. "In het buitenland bij een subtopper had hij wellicht wél zijn plek gekregen", stelt Vanhaezebrouck. "Dat blijft toch het meest onverklaarbare van de laatste twee jaar. Waarom hij niet meer in de selectie zit en zelfs niet in de ploeg staat, is on-be-grij-pe-lijk."

Vanaken was jarenlang een vaste waarde in de selectie, maar lijkt nu uit de gratie gevallen. Volgens Vanhaezebrouck is dat een groot gemis, zeker gezien de blessures van Kevin De Bruyne. "We hebben daar nochtans geen luxe", vervolgt hij.

"Als je dan ziet met wie we allemaal al hebben gespeeld op dat middenveld… Ik ga geen namen noemen, maar dat is toch niet te snappen?" De Gent-trainer is er zeker van dat hij Vanaken een kans had gegeven als hij zelf bondscoach was geworden. "Was ik bondscoach geweest, dan had hij die plek bij de nationale ploeg wél gekregen."

Vanaken wordt vaak omschreven als een atypische speler, iets wat volgens Vanhaezebrouck soms tegen hem werkt. Hij herinnert zich nog hoe hij de middenvelder bij Kortrijk wilde halen toen die bij Lommel speelde. "Wij hadden geweldige scouts, maar één keer heeft een scout zich mispakt. Hij ging Vanaken bekijken en zei: ‘Goeie voetballer, maar hij speelt aan het tempo van de jaren zestig.’"

Het beeld dat Vanaken een ‘trage’ speler is, vindt Vanhaezebrouck onterecht. "Hij oogt misschien stijf en niet atletisch, terwijl de moderne voetballer gespierd, snel en krachtig is. Maar Vanaken loopt elke match twaalf kilometer, als het moet zelfs dertien. Fysiek is hij altijd in orde geweest."