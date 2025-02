David Hubert komt met duidelijk statement over voorval met Vincent Janssen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht speelt vanavond de terugmatch van de halve finale van de Croky Cup. Tegenstander daarin is Royal Antwerp FC, met Vincent Janssen.

RSC Anderlecht moet vanavond op de Bosuil een ticket voor de bekerfinale tegen Club Brugge weten te verzekeren. Het verdedigt daarbij een voorsprong van één doelpunt uit de heenwedstrijd.

Bij Royal Antwerp FC zal ook Vincent Janssen van de partij zijn. Als hij de Great Old over de streep zou trekken vanavond, dan wordt dat extra zuur voor paarswit. Op Anderlecht ontsnapte de Nederlander immers aan een tweede gele kaart, toen hij een tegenaanval afbrak door de bal met de hand te spelen.

Bij Anderlecht stond alles en iedereen toen op zijn achterste poten omdat scheidsrechter Nathan Verboomen dit liet passeren. Met 10 tegen 11 was de voorsprong ongetwijfeld groter geworden, zo klonk het in het Lotto Park.

En Janssen ging geschorst zijn voor de terugmatch. Na het voorval met N’Diaye op KAA Gent er nog eens bij voelt David Hubert zich nog een keer serieus benadeeld, maar veel grote woorden wilde hij er niet aan vuil maken.

“Uiteraard heeft het enorme impact”, zei de trainer van Anderlecht over het geval met Janssen aan Het Nieuwsblad. “Als een duidelijke tweede kaart niet gegeven wordt, verandert heel het tweede deel van deze affiche. Dat zijn details die spelbepalend zijn. Maar we moeten ermee leren omgaan. We accepteren het.”