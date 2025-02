Daar is Radja weer: voormalige Rode Duivel mocht nog eens in de basis staan na arrestatie, al had hij liever niet gespeeld...

Op maandag 27 januari stond het leven van Radja Nainggolan op zijn kop. De ex-Rode Duivel werd gearresteerd vanwege zijn banden met de beruchte gangster Nasr-Eddine Sekkaki. Dit gebeurde net na zijn debuut bij Lokeren-Temse.

De arrestatie van Nainggolan kwam als een schok, vooral omdat hij pas net terug was in België na een lange tijd in Italië. Eerst werd gesuggereerd dat Nainggolan geld van gangster Sekkaki had gekregen, maar volgens Het Laatste Nieuws bleek dat hij zelf 85.000 euro van Sekkaki had geleend. Nainggolan mocht uiteindelijk weer voetballen.

Ondanks de problemen in zijn persoonlijke leven, begon Nainggolan meteen weer bij zijn nieuwe club Lokeren-Temse. Tegen La Louvière stond hij zondag voor het eerst in de basis.

Maar de wedstrijd verliep niet zoals gehoopt. Lokeren-Temse verloor met 0-5, en Nainggolan werd in minuut 77 gewisseld.

In de stand blijft Lokeren-Temse steken op een dertiende plaats. Het heeft slechts drie punten voorsprong op Jong-Genk.

Volgende week is er een moeilijk verplaatsing naar Francs Borains. Benieuwd waanneer Radja echt zijn duivels zal ontbinden voor Lokeren-Temse.