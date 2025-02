Stevige kritiek van Filip Joos op VAR

Er was afgelopen week heel wat te doen over een aantal rode kaarten in de Jupiler Pro League. Dender kreeg er twee, terwijl ook Anderlecht met een mannetje minder verder moest. Daarover hadden de analisten nog wel wat te zeggen, zeker ook over de rol die de VAR soms speelt.

"Sommige beslissingen van scheidsrechters en de VAR zijn moeilijk te begrijpen. Denk maar aan wat er in Gent gebeurde, de eerste penalty voor Union tegen STVV of de elleboog van Heymans vorige week", stelde Peter Vandenbempt eerder al bij Sporza. De rode kaart voor Nsimba En wat dan te zeggen over Dender? "Nsimba kreeg een onbegrijpelijke rode kaart. Dit keer was het niet doorslaggevend omdat ze al 2-0 achter stonden, maar misschien moeten ze nu in verschillende sleutelduels zonder hun spits spelen." Ook de analisten in 90 Minutes hadden er wel wat over te zeggen: "De eerste van Dender van Nsimba vond ik de meest onterechte", aldus Filip Joos. "Hij wordt eerst zelf geduwd en maakt geen beweging." Omcirkelen "De eerste gele van N'Diaye was ook absurd, maar die van Nsimba al helemaal. Weet je wat het volgens mij is? Ik ben VAR en ow ow, ik heb dat gezien. Ik moet dat omcirkelen." "Ik heb het op beeld. Ik moet mijn eer pakken, het is mijn job, ik heb het gezien, ik kan straks mijn driehonderd euro factureren. Ik hoop dat het minder is dan driehonderd euro. Ik heb het over de ontdekkingsreiziger, iets zien dat niemand anders ziet."