OFFICIEEL: De aankondiging liet bijzonder lang op zich wachten, maar Anderlecht neemt na 10 jaar afscheid van aanvaller

Het zat er al lang aan te komen, maar nu is het pas officieel. Francis Amuzu verlaat Anderlecht en trekt naar Gremio.

De transfer hing al heel lang in de lucht, maar de officiële aankondiging liet bijzonder lang op zich wachten. Francis Amuzu verlaat Anderlecht en trekt naar het Braziliaanse Gremio.

Anderlecht maakte het nieuws op maandag bekend via zijn officiële kanalen. In 2015 kwam Amuzu aan bij de Brusselaars, toen nog bij de U17.

Na tien jaar neemt de winger dus afscheid van de club waar hij zijn eerste stappen als prof zette. Op 25-jarige leeftijd gaat hij nu een nieuw avontuur aan in Brazilië.

Hij speelde zijn laatste match voor paars-wit tegen Hoffenheim in de Europa League, die werd met 3-4 verloren. In totaal speelde hij 251 wedstrijden voor Anderlecht, waarin hij 28 keer kon scoren en goed was voor 31 assists.

Dit seizoen kreeg hij slechts zeven basisplaatsen in de competitie en kwam hij, mede door blessures, minder aan spelen toe. Bij Gremio hoopt hij opnieuw een vaste basisspeler te worden.